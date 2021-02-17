Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА сезона-2020/2021 отменён из-за коронавируса
Матчи Юношеской лиги УЕФА сезона-2020/2021 отменены, сообщается на официальном сайте московского «Локомотива».
«17 февраля УЕФА уведомил клубы—участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне-2020/2021. В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что в свою очередь создаёт участникам соревнований трудности в логистике», — говорится в сообщении.
Таким образом, матч молодёжных команд «Локомотива» и «Ференцвароша», запланированный на 3 марта, не состоится. Не состоятся также встречи «Зенит» — «Ренн» и «Аякс» — «Краснодар». Действующим победителем турнира является молодёжная команда мадридского «Реала», в финале обыгравшая «Бенфику» (3:2).
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