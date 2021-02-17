«Эвертон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15 мск

Сегодня, 17 февраля, состоится перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Манчестер Сити».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Скотт Леджер и Ричард Уэст. Резервный судья — Ли Мэйсон.
Встреча должна была пройти 28 декабря 2020 года, однако из-за вспышки коронавируса у игроков «Сити» лига приняла решение перенести матч на более поздний срок.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 23 матчах набрали 53 очка и уверенно лидируют в английской Премьер-лиге сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.
Победная серия «Горожан» в матчах АПЛ составляет 11 встреч.
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