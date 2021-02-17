Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян будет играть за сборную Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян будет выступать за сборную Армении, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении (ФФА).
«Между Федерацией футбола Армении и Эдуардом Сперцяном достигнута договорённость, согласно которой 20-летний полузащитник пополнит ряды национальной команды и перед мартовскими матчами отборочного цикла чемпионата мира—2022 присоединится к главной команде страны», — говорится в сообщении.
Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, но не отметился результативными действиями. Сперцян также сыграл в 2 встречах Лиги чемпионов.
«Краснодар» в 19 встречах набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
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