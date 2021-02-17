ЦСКА вырвал победу у «Расинга» в последнем матче сборов

В товарищеском матче на сборах в Испании ЦСКА переиграл «Расинг Мурсия». Встреча проходила на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте встречи забил форвард Фёдор Чалов.

В первом матче игрового дня ЦСКА сыграл вничью с испанским клубом «Картахена». Встреча завершилась со счётом 1:1. «Армейцы» пропустили гол уже на 2-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Начо Хиль. В середине второго тайма, на 73-й минуте, нападающий московской команды Илья Шкурин восстановил равновесие.

ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (41). 21 февраля «армейцам» предстоит встретиться со «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:30 мск.