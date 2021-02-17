«Порту» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Порту» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Порту» — «Ювентус».
Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистенты — Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Хосе Санчес Мартинес.
Ответный матч состоится 9 марта в Турине (Италия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Туринский «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».
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