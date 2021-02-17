«Бёрнли» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на перенесённый матч 17-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Фулхэма» на перенесённый матч 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Лонг, Тейлор, Корк, Гудмундссон, Вествуд, Барнс, Макнил, Родригес.



Запасные: Пикок-Фаррел, Норрис, Бардсли, Дрисколл-Гленнон, Данн, Брэйди, Бенсон, Браунхилл, Мумбонго.



«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна, Адарабиойо, Тете, Лофтус-Чик, Лемина, Харрисон Рид, Лукман, Бобби Рид, Майя.



Запасные: Родак, Гектор, Одои, Рим, Конголо, Робинсон, Онома, Замбо Ангисса, Кавалейру.



Подопечные Шона Дайча набрали в 23 матчах 26 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (18) — в зоне вылета, на 18-м месте в таблице. «Дачники» отстают от спасительного 17-го места, на котором находится «Ньюкасл Юнайтед», на семь очков, однако у них один матч в запасе.