«Севилья» — «Боруссия» Д: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» — «Боруссия» Д. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Севилья» — «Боруссия» Д.



Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Миккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Марио Дикс. Резервный судья — Аллард Линдхут.



Ответный матч состоится 9 марта в Дортмунде (Германия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Дортмундская «Боруссия» заняла первое место в группе F. «Севилья» заняла второе место в турнирной таблице группы Е, уступив лондонскому «Челси».