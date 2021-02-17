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«Севилья» — «Боруссия Д». Платная прямая трансляция
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22:50 Мск
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«Севилья» — «Боруссия» Д: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Севилья» — «Боруссия» Д: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 17 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» — «Боруссия» Д. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Севилья» — «Боруссия» Д.

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Миккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Марио Дикс. Резервный судья — Аллард Линдхут.

Ответный матч состоится 9 марта в Дортмунде (Германия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Дортмундская «Боруссия» заняла первое место в группе F. «Севилья» заняла второе место в турнирной таблице группы Е, уступив лондонскому «Челси».

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