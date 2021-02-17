«Лацио» могут лишить очков и присудить поражения в матчах с «Ювентусом» и «Торино»

Дело о нарушении антиковидных протоколов римским «Лацио» передано в дисциплинарную комиссию Итальянской федерации футбола. Клубу грозит снятие очков и технические поражения в матчах с «Торино» и «Ювентусом», сообщает Football Italia.
Расследование было начато в октябре 2020 года, когда тесты нескольких игроков «Лацио» дали положительный результат на коронавирус перед матчами Лиги чемпионов, при этом накануне матчей Серии А анализы футболистов не показали признаков инфекции. К примеру, выяснилось, что форвард Чиро Иммобиле, который играл в матче с «Торино» (4:3) 1 ноября и с «Ювентусом» (1:1) 8 ноября, не должен был принимать участие в этих встречах.
«Лацио» утверждает, что ошибки делала лаборатория, которая несёт ответственность за то, чтобы сообщать о заражении игроков коронавирусом местным органам здравоохранения. Расследование может привести к различным последствиям, среди которых снятие очков и присуждение технических поражений.
- 17 февраля 2021
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