«Лацио» могут лишить очков и присудить поражения в матчах с «Ювентусом» и «Торино»

Дело о нарушении антиковидных протоколов римским «Лацио» передано в дисциплинарную комиссию Итальянской федерации футбола. Клубу грозит снятие очков и технические поражения в матчах с «Торино» и «Ювентусом», сообщает Football Italia.

Расследование было начато в октябре 2020 года, когда тесты нескольких игроков «Лацио» дали положительный результат на коронавирус перед матчами Лиги чемпионов, при этом накануне матчей Серии А анализы футболистов не показали признаков инфекции. К примеру, выяснилось, что форвард Чиро Иммобиле, который играл в матче с «Торино» (4:3) 1 ноября и с «Ювентусом» (1:1) 8 ноября, не должен был принимать участие в этих встречах.

«Лацио» утверждает, что ошибки делала лаборатория, которая несёт ответственность за то, чтобы сообщать о заражении игроков коронавирусом местным органам здравоохранения. Расследование может привести к различным последствиям, среди которых снятие очков и присуждение технических поражений.