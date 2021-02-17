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«Манчестер Юнайтед» поехал на матч с «Реалом Сосьедад» без группы лидеров

«Манчестер Юнайтед» поехал на матч с «Реалом Сосьедад» без группы лидеров
Футбол / Лига Европы 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Реалом Сосьедад» рассказал о состоянии некоторых футболистов манкунианцев.

«Восстановление Поля Погба проходит успешно. Он уже приступил к лечению, но оно займёт несколько недель. В феврале он точно не сыграет. До его появления на поле осталось подождать ещё несколько недель.

У нас есть пара футболистов, чьё состояние находится под вопросом – нападающий Антони Марсьяль и полузащитник Скотт Мактоминай.

А Донни ван де Бек и Эдинсон Кавани, к сожалению, получили мышечные травмы и точно не поедут с нами в Турин», – приводит слова норвежского специалиста официальный сайт «красных дьяволов».

Матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 18 февраля, на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине. Начало – в 20:55 мск.

Уле-Гуннар Сульшер высказался о ситуации с контрактом с «Манчестер Юнайтед»
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