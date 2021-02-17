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Руководство АПЛ озабочено предлагаемыми изменениями формата Лиги чемпионов

Руководство АПЛ озабочено предлагаемыми изменениями формата Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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Сегодня, 17 февраля, руководство английской Премьер-лиги на собрании акционеров выразило озабоченность по поводу предлагаемых УЕФА изменений формата группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Sky Sports, АПЛ заинтересована в совместной и конструктивной работе с УЕФА, обеспечивая при этом конкурентный баланс между национальными чемпионатами и европейским футболом. После детального обсуждения предложений акционеры Премьер-лиги выразили озабоченность по поводу количества матчей и когда они будут сыграны, настаивая, что групповой этап должен завершаться в декабре, чтобы оставить январь свободным для внутренних соревнований.

Предложения УЕФА включают в себя отказ от круговой стадии, где в настоящее время восемь групп по четыре команды играют друг с другом дома и на выезде, и замену её форматом, при котором клубы будут играть с 10 различными соперниками, а квалификация в стадию плей-офф будет проходить из сводной таблицы.

Изменения могут включать в себя также увеличение количества команд на групповой стадии (с 32 до 36), а также изменение расчёта коэффициентов, используемых для посева команд при жеребьёвке.

Стали известны подробности предполагаемых изменений формата Лиги чемпионов УЕФА
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