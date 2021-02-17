«Реал» интересуется защитником «Вильярреала» Торресом

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может перейти в мадридский «Реал», сообщает Goal.com.
По информации источника, руководство «Реала» рассматривает кандидатуру Торреса в качестве замены Серхио Рамосу, который может покинуть клуб. «Вильярреал» оценивает защитника в € 65 млн. «Реал» рассчитывает, что прочные отношения с «Вильярреалом» позволят добиться снижения стоимости трансфера. Действующий контракт Торреса с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 год.
Торрес — воспитанник «Вильярреала». В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 23 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола. С 2019 года Торрес вызывается в национальную команду Испании. Футболист дебютировал за сборную 15 ноября 2019 года в матче отбора чемпионата Европы с национальной команды Мальты и забил гол.
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