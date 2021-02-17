«Бёрнли» с 1951 года не проигрывает «Фулхэму» в домашних матчах

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоится перенесённый матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Фулхэм».
По сведениям Opta Sport, бордовые непобедимы в последних 30 домашних встречах с «Фулхэмом» во всех соревнованиях (25 побед, 5 ничьих) — самая длинная беспроигрышная серия в домашних матчах в их истории. Последний раз «Фулхэм» на выезде обыгрывал «Бёрнли» в апреле 1951 года.
Подопечные Шона Дайча в 23 матчах набрали 26 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (18) — в зоне вылета, на 18-м месте в таблице. «Дачники» отстают от спасительного 17-го места, на котором находится «Ньюкасл Юнайтед», на семь очков, однако у них один матч в запасе.
Встреча «Бёрнли» — «Фулхэм» начнётся с 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
- 17 февраля 2021
-
21:56
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:34
-
21:28
-
21:13
-
21:12
-
20:59
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:36
-
19:24
-
19:19
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:03
-
18:56
-
18:37
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:13