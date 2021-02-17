«Бёрнли» с 1951 года не проигрывает «Фулхэму» в домашних матчах

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоится перенесённый матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Фулхэм».



По сведениям Opta Sport, бордовые непобедимы в последних 30 домашних встречах с «Фулхэмом» во всех соревнованиях (25 побед, 5 ничьих) — самая длинная беспроигрышная серия в домашних матчах в их истории. Последний раз «Фулхэм» на выезде обыгрывал «Бёрнли» в апреле 1951 года.



Подопечные Шона Дайча в 23 матчах набрали 26 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (18) — в зоне вылета, на 18-м месте в таблице. «Дачники» отстают от спасительного 17-го места, на котором находится «Ньюкасл Юнайтед», на семь очков, однако у них один матч в запасе.



Встреча «Бёрнли» — «Фулхэм» начнётся с 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

«Бёрнли» — «Фулхэм»: стартовые составы команд на перенесённый матч 17-го тура АПЛ