Сульшер: «Реал Сосьедад» — самый сложный соперник из числа несеяных команд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Реалом Сосьедад» оценил уровень испанской команды.

«Нам нужно хорошо сыграть с «Реалом Сосьедад». Это, наверное, самый непростой соперник, который мог нам достаться из числа несеяных команд. Ещё недавно они лидировали в Ла Лиге, а в следующем году хотят играть в Лиге чемпионов.



У них есть несколько отличных игроков, есть очень опытные футболисты и несколько очень хороших молодых ребят. Мы должны играть на высоком уровне, чтобы добиться результата", — цитирует Сульшера ESPN.

Матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 18 февраля, на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине. Начало — в 20:55 мск.