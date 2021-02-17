Сон Хын Мин рассказал об обстановке в раздевалке «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал информацию, что в раздевалке «шпор» перестали поддерживать главного тренера команды Жозе Моуринью.
«Слухи, это всё нелепые слухи. В раздевалке, считаю, на данный момент всё великолепно. Насчёт моего душевного состояния всё, очевидно, зависит от результатов. Расстраиваюсь, когда мы проигрываем, радуюсь, когда побеждаем. Всё как у всех.
Конечно, настроение немного ухудшилось после пары плохих матчей, но именно в раздевалке ничего не изменилось. Все счастливы, все смеются. В то же время каждый футболист сосредоточен на очередном матче», – приводит слова южнокорейского футболиста ESPN.
«Тоттенхэм» в последних пяти матчах английской Премьер-лиги потерпел четыре поражения. После 23 матчей лондонцы, набрав 36 очков, занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
- 17 февраля 2021
-
21:56
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:34
-
21:28
-
21:13
-
21:12
-
20:59
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:36
-
19:24
-
19:19
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:03
-
18:56
-
18:37
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:13