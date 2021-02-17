Сон Хын Мин рассказал об обстановке в раздевалке «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал информацию, что в раздевалке «шпор» перестали поддерживать главного тренера команды Жозе Моуринью.



«Слухи, это всё нелепые слухи. В раздевалке, считаю, на данный момент всё великолепно. Насчёт моего душевного состояния всё, очевидно, зависит от результатов. Расстраиваюсь, когда мы проигрываем, радуюсь, когда побеждаем. Всё как у всех.



Конечно, настроение немного ухудшилось после пары плохих матчей, но именно в раздевалке ничего не изменилось. Все счастливы, все смеются. В то же время каждый футболист сосредоточен на очередном матче», – приводит слова южнокорейского футболиста ESPN.



«Тоттенхэм» в последних пяти матчах английской Премьер-лиги потерпел четыре поражения. После 23 матчей лондонцы, набрав 36 очков, занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Несколько игроков «Тоттенхэма» недовольны Жозе Моуринью