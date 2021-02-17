Суарес: мне нравится в «Атлетико». Симеоне даёт игрокам уверенность
34-летний уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о работе под руководством главного тренера Диего Симеоне.
«Не ожидал, что окажусь в „Атлетико“. Но мне тут очень нравится. Благодарен клубу, за то что тренерский штаб и мои товарищи по команде верят в меня. Пытаюсь им за это отплатить голами.
У каждого тренера, очевидно, свой образ мыслей, своя футбольная философия. Симеоне — тренер, который даёт игрокам уверенность. Благодаря ему выкладываешься на поле сильнее, чем мог бы", — цитирует Суареса Goal.
Луис перешёл в «Атлетико» из «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провёл 18 матчей в испанской Примере, забил 16 голов (2 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
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