«Севилья» — «Боруссия» Д: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Севильи» и дортмундской «Боруссии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Навас, Кунде, Карлос, Хордан, Сусо, Фернандо, Гомес, Ракитич, Эн-Несири.

Запасные: Вацлик, Пастор, Гомес, Рекик, Гудель, де Йонг, Мунир, Родригес, Видаль, Торрес.

«Боруссия» Д: Хитц, Геррейро, Хуммельс, Аканджи, Мори, Санчо, Дауд, Беллингем, Джан, Холанд, Ройс.

Запасные: Унбехаун, Дрляча, Шульц, Мукоко, Брандт, Рейниер, Менье, Тиггес, Пасслак, Рейна, Кнауфф.