«Севилья» — «Боруссия» Д: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Севильи» и дортмундской «Боруссии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Севилья»: Буну, Эскудеро, Навас, Кунде, Карлос, Хордан, Сусо, Фернандо, Гомес, Ракитич, Эн-Несири.
Запасные: Вацлик, Пастор, Гомес, Рекик, Гудель, де Йонг, Мунир, Родригес, Видаль, Торрес.
«Боруссия» Д: Хитц, Геррейро, Хуммельс, Аканджи, Мори, Санчо, Дауд, Беллингем, Джан, Холанд, Ройс.
Запасные: Унбехаун, Дрляча, Шульц, Мукоко, Брандт, Рейниер, Менье, Тиггес, Пасслак, Рейна, Кнауфф.
Рекомендуем вам
- 17 февраля 2021
-
21:56
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:34
-
21:28
-
21:13
-
21:12
-
20:59
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:53
-
19:45
-
19:36
-
19:24
-
19:19
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:03
-
18:56
-
18:37
-
18:36
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам