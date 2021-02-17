РФС начнёт использовать компьютерную систему назначения судей

В РФС провели презентацию компьютерной системы назначения судей на матчи Российской Премьер-Лиги, передаёт корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин. Система начинает функционировать с 20-го тура, с которого возобновится чемпионат России.

Осенью РФС и ВШЭ представили рекомендательную систему назначения судей на матчи, которая призвана помочь в поиске наиболее эффективного подбора судей на матчи. Согласно алгоритму, есть две стороны – судьи и матчи. Для каждой встречи есть ранжирование подходящих судей, а каждому судье желательно работать на более престижном матче.

Рейтинг судьи формируется на основе баллов за теорию, физическую форму, знания английского языка, средний рейтинг матчей, которые он обслуживал, количество встреч и допущенных им ключевых ошибок. Рейтинг матча зависит от турнирной стадии, положения команд в турнирной таблице, рейтинга матча в СМИ и исторических взаимосвязей команд. Систему рейтинга будет дополнять система бонусов — малусов.

Заместитель директора департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал введение системы назначения судей.



«Была поставлена задача, чтобы назначение судей стало более понятным. Конечно, создать аналогичную систему крупного агрегатора невозможно. Но мы посчитали возможным применить часть современных подходов. Совместно с департаментом цифровых технологий ВШЭ мы и приступили к выполнению этой задачи», — сказал Каманцев.