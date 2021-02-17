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Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов с «Порту»

Стали известны стартовые составы «Порту» и «Ювентуса» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Порту» — «Ювентус».



«Порту»: Маркесин, Пепе, Занузи, Манафа, Урибе, Мбемба, Отавио, Сержиу Оливейра, Корона, Марега, Тареми.



«Ювентус»: Щенсны, Данило, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Кьеза, Бентанкур, Рабьо, Маккенни, Кулушевски, Роналду.

Ответный матч состоится 9 марта в Турине (Италия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Туринский «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».