Курьёзный гол животом в матче «Бёрнли» — «Фулхэм». Видео

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» проходит перенесённый матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Фулхэм». Идёт 65-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.
Гости открыли счёт на 49-й минуте матча — нападающий Адемола Лукман от угла поля исполнил подачу в район вратарской, защитник «дачников» Йоаким Андерсен скинул мяч на Ола Эйну, тот туловищем протолкнул мяч в сторону ворот, а полузащитник хозяев Роберт Брэйди, находясь на линии створа, промахнулся по мячу и фактически переправил его в свои ворота.
Видео курьёзного гола Ола Эйны в матче с «Бёрнли»
Подопечные Шона Дайча в 23 матчах набрали 26 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (18) — в зоне вылета, на 18-м месте в таблице. «Дачники» отстают от спасительного 17-го места, на котором находится «Ньюкасл Юнайтед», на семь очков, однако у них один матч в запасе.
- 17 февраля 2021
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