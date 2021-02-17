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«Тамбов», вероятнее всего, снимется с чемпионата России

«Тамбов», вероятнее всего, снимется с чемпионата России
Футбол / РПЛ 0
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«Тамбов», с большой долей вероятности, снимется с розыгрыша Российской Премьер-Лиги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к клубу. Источник «Чемпионата» подтвердил эту информацию.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых — реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

«Тамбов» в 19 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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