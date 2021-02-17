Юрану снизили штраф за слова про возраст Урунова. Тренер может подать протест в CAS

Главный тренер хабаровского СКА Сергей Юран не исключил, что подаст протест в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение комитета по этике РФС. После апелляции специалиста сумма штрафа была снижена до 150 тысяч рублей.



«До сих пор не могу понять, за что оштрафован. По-моему, мои слова не повлияли ни на что. Главное, ни футболист, ни „Спартак“ не обращались. Какое-то письмо, которое пришло из Футбольной ассоциации Узбекистана… Мы с юристом так и не увидели. Раз так решили, что могу сделать».



Пока не знаю, буду ли обращаться в CAS, потому что это произошло только сегодня. Надеялся на полное оправдание. Мы с юристом не увидели конкретики в пунктах решения КДК, там всё в общих чертах. Будем общаться с юристом. Не исключаю возможности дальше обжаловать. Считаю, что 150 тысяч рублей — серьёзные деньги", — цитирует Юрана ТАСС.



Комитет по этике оштрафовал Юрана на 250 тыс. рублей за высказывание о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Напомним, специалист сказал, что паспорт хавбека «переписан».

Юран хочет обжаловать штраф от комитета по этике за слова про возраст Урунова