«Бёрнли» и «Фулхэм» сыграли вничью в перенесённом матче 17-го тура АПЛ

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся перенесённый матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Фулхэм». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Гости открыли счёт на 49-й минуте матча — после розыгрыша углового мяч отскочил к Ола Эйна, который грудью протолкнул мяч в сторону ворот, а футболист хозяев, сыграв неуклюже, фактически переправил его в собственные ворота. Это второй гол 24-летнего нигерийца в АПЛ сезона-2020/2021.
Однако уже через четыре минуты хозяева отыгрались. Нападающий Джей Родригес вырезал кросс в штрафную на Эшли Барнса, который свободно принял мяч, выдержал небольшую паузу и пробил мимо вратаря точно в угол ворот, забив свой третий гол в нынешнем розыгрыше АПЛ.
Таким образом, продлилась беспроигрышная серия «Бёрнли» в домашних матчах с «Фулхэмом», продолжающаяся с 1951 года.
Подопечные Шона Дайча в 24 матчах набрали 27 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (19) — в зоне вылета, на 18-м месте.
- 17 февраля 2021
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