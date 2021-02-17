«Бёрнли» и «Фулхэм» сыграли вничью в перенесённом матче 17-го тура АПЛ

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся перенесённый матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Фулхэм». Встреча завершилась вничью — 1:1.



Гости открыли счёт на 49-й минуте матча — после розыгрыша углового мяч отскочил к Ола Эйна, который грудью протолкнул мяч в сторону ворот, а футболист хозяев, сыграв неуклюже, фактически переправил его в собственные ворота. Это второй гол 24-летнего нигерийца в АПЛ сезона-2020/2021.

Видео первого гола в матче

Однако уже через четыре минуты хозяева отыгрались. Нападающий Джей Родригес вырезал кросс в штрафную на Эшли Барнса, который свободно принял мяч, выдержал небольшую паузу и пробил мимо вратаря точно в угол ворот, забив свой третий гол в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Видео гола Эшли Барнса

Таким образом, продлилась беспроигрышная серия «Бёрнли» в домашних матчах с «Фулхэмом», продолжающаяся с 1951 года.

Подопечные Шона Дайча в 24 матчах набрали 27 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (19) — в зоне вылета, на 18-м месте.