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Шесть клубов Бундеслиги подписали письмо в поддержку игроков, боящихся сделать каминг-аут

Шесть клубов Бундеслиги подписали письмо в поддержку игроков, боящихся сделать каминг-аут
Футбол / Германия 0
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Футболисты мужских и женских команд Германии подписали письмо в поддержку игроков, которые боятся сделать каминг-аут, сообщает ESPN.

Футболисты заявили, что предложат поддержку любому игроку, кто борется с желанием публично выступить с признанием в нетрадиционный сексуальной ориентации. Обращение в полном составе подписали шесть клубов Бундеслиги: мёнхенгладбахская «Боруссия», дортмундская «Боруссия», «Хоффенхайм», «Шальке», «Вердер» и «Фрайбург». Под письмом также подписались нападающий «Юниона» Макс Крузе, игроки сборной Германии Йонас Хектор и Никлас Старк, а также футболистки сборной Германии Александра Попп и Альмут Шульт.

«Идёт 2021 год, а в профессиональном футболе Германии еще нет ни одного открытого гея-футболиста. Мы никого не заставляем делать каминг-аут, это свободный выбор каждого. Но мы стремимся к тому, чтобы любой футболист, захотевший совершить каминг-аут, был уверен, что мы его поддержим», – говорится в заявлении, опубликованном в журнале 11 Freunde.

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