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«Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» в гостевом матче Примеры

«Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В перенесённом матче 2-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась вничью — 1:1.

На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Леванте» Энис Барди. Результативную передачу отдал нападающий хозяев Хорхе де Фрутос. На 37-й минуте хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте сравнял счёт, забив гол с передачи полузащитника мадридской команды Коке.

Мадридский «Атлетико» набрал 55 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Леванте» (28) — на 11-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Реал» (49) и «Барселона» (46).

В следующем туре чемпионата Испании «Атлетико» вновь сыграет с «Леванте». Матч состоится 20 февраля в Мадриде.

Испания - Примера. 2-й тур
17 февраля 2021, среда. 21:00 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Барди – 17'   1:1 Льоренте – 37'
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