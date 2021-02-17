«Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» в гостевом матче Примеры

В перенесённом матче 2-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась вничью — 1:1.
На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Леванте» Энис Барди. Результативную передачу отдал нападающий хозяев Хорхе де Фрутос. На 37-й минуте хавбек «Атлетико» Маркос Льоренте сравнял счёт, забив гол с передачи полузащитника мадридской команды Коке.
Мадридский «Атлетико» набрал 55 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Леванте» (28) — на 11-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Реал» (49) и «Барселона» (46).
В следующем туре чемпионата Испании «Атлетико» вновь сыграет с «Леванте». Матч состоится 20 февраля в Мадриде.
- 17 февраля 2021
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