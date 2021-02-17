Эдин Джеко выйдет в стартовом составе «Ромы» на матч Лиги Европы с «Брагой»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сообщил, что нападающий Эдин Джеко выйдет в стартовом составе римской команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Брагой».



«Джеко вернётся в стартовый состав, а капитаном команды будет Кристанте. Что касается самого матча, это особенная встреча для меня, так как я работал в „Браге“ в течение года и завоевал с командой трофей. У меня осталось много друзей в клубе и мне не терпится с ними встретится. Это будет сложный матч, но будем стараться проявлять инициативу», — приводит слова Фонсеки Football Italia.



Напомним, из-за конфликта c Фонсекой Джеко некоторое время тренировался отдельно от партнёров по «Роме». Сообщалось, что 34-летний футболист попросил клуб отпустить его до закрытия зимнего трансферного окна, однако переход так и не состоялся. Позже Джеко вернулся к тренировкам в общей группе, но лишился капитанской повязки.



Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Брага» — «Рома» состоится завтра, 18 февраля, в Португалии. Начало встречи — в 20:55 мск.

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