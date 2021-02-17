Кангва: «Арсенал» уже давно не боится ни «Зенита», ни кого-то ещё

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с «Зенитом».

«Мы давно уже не боимся авторитетов — ни «Зенита», ни кого-то ещё. Против таких команд не нужно настраивать, эти матчи всегда на виду, а у нас дополнительный шанс проявить себя, сделать промоушен, чтобы заинтересовать селекционеров больших клубов. В последних трех сезонах мы даем бой грандам, но, к сожалению, не всегда удается их обыграть. Где-то в пользу больших клубов играет судейство, где-то нам не всегда удается держать концентрацию. Надеюсь, в кубковом матче удивим действующего чемпиона и лидера сезона», — приводит слова нападающего пресс-служба тульского клуба.

«Арсенал» встретится с «Зенитом» 20 февраля.