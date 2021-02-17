Облак: «Атлетико» упустил явные голевые моменты в матче с «Леванте»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал результат перенесённого матча 2-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:1).



«Мы провели довольно неплохой матч, но пропустили из-за ошибки в обороне. Дальше у соперника было не так много опасных моментов. У нас их было достаточно, мы упустили явные шансы. К сожалению, выиграть не удалось. Настрой команды был серьёзным. Были моменты, но „Атлетико“ не смог их реализовать. Это футбол, нужно идти вперёд и думать о следующем матче.



Не смотрим на своё преимущество по очкам. Нас устраивает положение, но мы хотим выигрывать в каждом матче. После каждой встречи смотрим, достаточно ли сделали, чтобы одержать победу», — приводит слова Облака Mundo Deportivo.

«Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» в гостевом матче Примеры