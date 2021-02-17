Фоден с помощью рикошета открыл счёт в матче «Эвертон» — «Манчестер Сити». Видео

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» проходит перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Идёт 40-я минута матча, счёт — 1:1.



На 32-й минуте матча полузащитник «Сити» Филип Фоден оказался первым на подборе на линии чужой штрафной после неудачного выноса, пробил в касание и мяч рикошетом от ноги капитана «ирисок» Шеймуса Коулмэна залетел в ближний угол ворот.

Видео гола Филипа Фодена

Встреча должна была состояться 28 декабря 2020 года, однако из-за вспышки коронавируса у игроков «Сити» лига приняла решение перенести матч на более поздний срок.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 23 матчах набрали 53 очка и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.