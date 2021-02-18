«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и оторвался от преследователей на 10 очков

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 32-й минуте матча — полузащитник «Сити» Филип Фоден оказался первым на подборе на линии чужой штрафной после неудачного выноса, пробил в касание и мяч рикошетом от ноги капитана «ирисок» Шеймуса Коулмэна залетел в ближний угол ворот.
«Эвертон» отыгрался через шесть минут — всё тот же Коулмэн с правого фланга навесил в чужую штрафную, откуда Люка Динь пробил в касание в штангу, однако мяч отскочил к Ришарлисону, который с близкой дистанции поразил ворота Эдерсона.
На 63-й минуте вингер гостей Рияд Марез с линии чужой штрафной исполнил классный удар в дальний угол. Мяч, рикошетом от штанги, залетел за линию ворот.
На 77-й минуте полузащитник «горожан» Бернарду Силва из-за пределов штрафной без сопротивления, находясь по центру, исполнил классный удар, установив окончательный счёт в матче.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 24 матчах набрали 56 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от преследователей («Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити») на 10 очков. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.
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