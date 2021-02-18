«Марсель» обыграл «Ниццу», Хауи оформил дубль

В матче 11-го тура «Марсель» переиграл «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 3:2.

На 14-й минуте счёт открыл защитник марсельской команды Альваро Гонсалес. Саиф-Эдин Хауи увеличил преимущество «Марселя», ему ассистировал Луис Энрике. Нападающий «Ниццы» Амин Гуири отыграл один мяч. Во втором тайме Хауи оформил дубль. Полузащитник «Ниццы» Малик Селлуки, вышедший на замену, установил окончательный счёт.