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«Марсель» обыграл «Ниццу», Хауи оформил дубль

«Марсель» обыграл «Ниццу», Хауи оформил дубль
Футбол / Франция 0

В матче 11-го тура «Марсель» переиграл «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 3:2.

На 14-й минуте счёт открыл защитник марсельской команды Альваро Гонсалес. Саиф-Эдин Хауи увеличил преимущество «Марселя», ему ассистировал Луис Энрике. Нападающий «Ниццы» Амин Гуири отыграл один мяч. Во втором тайме Хауи оформил дубль. Полузащитник «Ниццы» Малик Селлуки, вышедший на замену, установил окончательный счёт.

Франция - Лига 1. 11-й тур
17 февраля 2021, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 2
Ницца
Ницца
1:0 Гонсалес – 14'   2:0 Хауи – 42'   2:1 Гуири – 47'   3:1 Хауи – 53'   3:2 Селлуки – 87'
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