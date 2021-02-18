«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по количеству побед кряду с начала календарного года
В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:1.
Как отмечает ESPN FC в «Твиттере», «Манчестер Сити», выиграв свои первые 10 матчей кряду в чемпионате Англии в 2021 году, стал автором самой продолжительной победной серией с начала календарного года в истории высшего дивизиона. Прошлый рекорд – это 9 побед подряд, до этой отметки добрались «Манчестер Юнайтед» в 2009 году и «Болтон» в 1906 году.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 24 матчах набрали 56 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от преследователей («Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити») на 10 очков.
«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и оторвался от преследователей на 10 очков
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