Холанд установил рекорд ЛЧ, побив достижение Макая за «Баварию» 2004 года
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» проиграла дортмундской «Боруссии». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Как сообщается в «Твиттере» Opta Joe, 20-летний норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов – для того, чтобы добраться до отметки в 10 забитых мячей ему потребовалось провести лишь 7 матчей турнира. Предыдущий рекорд был установлен экс-форвардом «Баварии» Роем Макаем в период с 2003 по 2004 год, для 10 голов ему потребовалось 10 матчей.
В текущем сезоне Холанд принял участие в 25 встречах «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 7 результативными передачами.
«Реал» намерен подписать Холанда летом. «Боруссия» готова продать игрока из-за долгов
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