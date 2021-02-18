Артета: у Эдегора есть потенциал стать одним из лучших в мире

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о 22-летнем норвежском атакующем полузащитнике Мартине Эдегоре, пополнившим состав «канониров» в минувшее трансферное окно.
«Что ж, у Эдегора есть потенциал стать одним из лучших в мире. Я очень внимательно следил за ним, когда он играл за «Реал Сосьедад», и его выступления действительно впечатляли на протяжении долгого времени.
У него был действительно успешный сезон, и это одна из причин, почему я был так уверен, что Мартин подходящая кандидатура для «Арсенала». Он очень нравится мне как игрок и, как я уже сказал ранее, у него ещё есть огромный потенциал, чтобы стать ещё лучше.
По разговору с ним понимаешь, что Эдегор — действительно целеустремленный и скромный парень, который очень хотел присоединиться к «Арсеналу». Такие игроки, как он, — спокойные и очень трудолюбивые, я также был очень впечатлён его лидерскими качествами. Он выглядит немного спокойным, но на поле всё иначе», — цитирует Артету Goal.
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