Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стала известны все претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте организации.

Так, по итогам четырёх первых встреч стадии 1/8 финала ЛЧ, в списке номинантов оказались четыре футболиста – это форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, поразивший ворота «РБ Лейпциг» (2:0), автор хет-трика в игре с «Барселоной», нападающий «ПСЖ» (1:4), Килиан Мбаппе, а также форвард Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче с «Севильей» (3:2). Замыкает группу претендентов полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра, признанный лучшим игроком встречи с «Ювентусом» (2:1).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА, перейдя по ссылке.

Напомним, что на следующей неделе, во вторник, 23 февраля пройдут матчи «Атлетико» Мадрид – «Челси» и «Лацио» — «Бавария», а на следующий день игры «Аталанта» — «Реал Мадрид» и «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Манчестер Сити».