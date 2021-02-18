Массимо Каррера выиграл в дебютной встрече на посту главного тренера «Бари»

56-летний итальянский специалист Массимо Каррера, известный по работе в московском «Спартаке», выиграл первый матч на посту главного тренера клуба Серии С – «Бари».

В игре 25-го тура его подопечные с минимальным счётом обыграли «Монополи», а единственный мяч на счету 25-летнего итальянского форварда Пьетро Чианчи.

«Бари», набрав 45 очков в 23 матчах, занимает 3-е место в турнирной таблице Серии С. От первого места, дающего право повышения в классе, отставание составляет 14 очков. Лидером соревнований является «Тернана».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В этот период красно-белые завоевали титул чемпионов России, а также выиграли национальный Суперкубок. После ухода из московского клуба Массимо работал в греческом АЕК. В декабре прошлого года итальянец покинул команду.



Напомним, Каррера защищал цвета «Бари» в бытность футболистом с 1986 по 1991 год, после чего ушёл на повышение и играл за «Ювентус» и другие клубы. В настоящее время «Бари» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии C.



