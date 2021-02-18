«Тоттенхэм» определил трансферную стоимость Гарри Кейна. Им интересуются «МЮ» и «МС»

Английский «Тоттенхэм Хотспур» определил цену для одной из главных звёзд клуба 27-летнего нападающего Гарри Кейна. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «Тоттенхэма» готово к продаже форварда, но только за сумму не менее € 170 млн, а предложения ниже данной суммы, не будут даже рассматриваться. Сообщается, что интерес к игроку по-прежнему сохраняется от двух коллективов из Манчестера – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 27-летний английский форвард принял участие в 32 встречах за лондонский клуб, в которых отметился 21 забитым мячом и 14 результативными передачами. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt.de оценивается в € 120 млн.