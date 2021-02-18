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Изящный дальний выстрел Мареза и курьёзный гол Ришарлисона – в обзор игры «Эвертон» — «МС»

Вчера, 17 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся перенесённый матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Филип Фоден, Рияд Марез и Бернарду Силва. Единственный гол у «Эвертона» на счету бразильского форварда Ришарлисона.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Видео доступно на «Чемпионате».

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 24 матчах набрали 56 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от преследователей («Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити») на 10 очков. «Ириски» (37) — на 7-м месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.

Отметим, что в этой игре «Манчестер Сити» установил рекорд чемпионата Англии – 10 побед подряд с начала календарного года.