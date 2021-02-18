«Милан» предложил Чалханоглу новый контракт на € 4 млн в год. Игрок хочет € 5,5 млн

«Милан» предложил своему турецкому полузащитнику Хакану Чалханоглу продлить контракт, однако стороны не могут договориться по финансовым условиям, сообщает Calciomercato. Срок нынешнего соглашения рассчитан до лета 2021 года.

По информации источника, руководство клуба хочет встретиться с агентом игрока в ближайшее время. «Милан» предлагает футболисту контракт с зарплатой в размере € 4 млн в год. При этом игрок хочет получать € 5,5 млн, но может согласиться и на зарплату в размере € 5 млн.

«Милан», в свою очередь может включить в соглашение дополнительные бонусы, если Чалханоглу согласится на подписание нового контракта.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 19 матчей в Серии А, забил один гол и сделал восемь результативных передач.