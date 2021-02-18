Терзич: для «Боруссии» матч с «Севильей» можно считать одним из лучших

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (3:2).

«На данный момент эту игру можно считать одной из лучших в нашем исполнении. Мы довольны и результатом, и своими действиями на поле. Последние несколько недель были для нас непростыми. Три забитых гола на поле «Севильи» показывают, что у команды есть характер. Холанд сыграл сегодня особую роль», – цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» проиграла дортмундской «Боруссии». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

20-летний норвежский форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд Лиги чемпионов – для того, чтобы добраться до отметки в 10 забитых мячей ему потребовалось провести лишь 7 матчей турнира. Предыдущий рекорд был установлен экс-форвардом «Баварии» Роем Макаем в период с 2003 по 2004 год, для 10 голов ему потребовалось 10 матчей.