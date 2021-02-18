Фред — о 100-м матче за «МЮ»: хочу оставить здесь наследие и показывать свой максимум

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился эмоциями после своего 100-го матча в составе «Манчестер Юнайтед».
«Я очень счастлив. Это значимое для меня достижение, каждый стремится к такому моменту. Дружище, я даже не ожидал. Ты меня удивил, когда рассказал, что я сыграл 100-й матч. Я очень доволен. Это важный момент для меня. Надеюсь, что смогу сыграть ещё много матчей в составе «Юнайтед».
Я бы хотел оставить наследие здесь. Это место, где хочет оказаться любой игрок. Я хочу показывать свой максимум, провести ещё много матчей и написать историю в этом клубе», – сказал Фред пресс-службе клуба.
В нынешнем сезоне бразилец провёл 18 матчей в АПЛ. Фред перешёл в «МЮ» в 2018 году из донецкого «Шахтёра», за который выступал с 2013 года. До этого футболист играл за бразильский «Интернасьонал».
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