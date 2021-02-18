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Победы «Боруссии» и «Порту» в ЛЧ, выход Касаткиной в финал в Мельбурне. Главное к утру

Победы «Боруссии» и «Порту» в ЛЧ, выход Касаткиной в финал в Мельбурне. Главное к утру
Футбол 0
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В плей-офф Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» обыграла «Севилью», «Ювентус» уступил «Порту», а финале теннисного турнира в Мельбурне будет играть россиянка Дарья Касаткина – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Холанда помог «Боруссии» Д обыграть «Севилью».

2. «Ювентус» проиграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

3. Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне.

4. Четыре российских биатлониста выступят в мужском масс-старте на ЧМ.

5. Наоми Осака победила Серену Уильямс в полуфинале Australian Open.

6. «Тамбов», вероятнее всего, снимется с чемпионата России.

7. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и оторвался от преследователей на 10 очков.

8. Наоми Осака победила Серену Уильямс в полуфинале Australian Open.

9. Холанд установил рекорд ЛЧ, побив достижение Макая за «Баварию» 2004 года.

10. РФС начнёт использовать компьютерную систему назначения судей.

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