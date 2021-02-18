Победы «Боруссии» и «Порту» в ЛЧ, выход Касаткиной в финал в Мельбурне. Главное к утру

В плей-офф Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» обыграла «Севилью», «Ювентус» уступил «Порту», а финале теннисного турнира в Мельбурне будет играть россиянка Дарья Касаткина – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Дубль Холанда помог «Боруссии» Д обыграть «Севилью».
2. «Ювентус» проиграл «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
3. Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне.
4. Четыре российских биатлониста выступят в мужском масс-старте на ЧМ.
5. Наоми Осака победила Серену Уильямс в полуфинале Australian Open.
6. «Тамбов», вероятнее всего, снимется с чемпионата России.
7. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и оторвался от преследователей на 10 очков.
8. Наоми Осака победила Серену Уильямс в полуфинале Australian Open.
9. Холанд установил рекорд ЛЧ, побив достижение Макая за «Баварию» 2004 года.
10. РФС начнёт использовать компьютерную систему назначения судей.
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