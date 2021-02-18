Никитин: на фоне Березуцких и Игнашевича любой защитник будет казаться слабее в десять раз

Защитник «Уфы» Алексей Никитин рассказал, почему не смог закрепиться в основной команде ЦСКА.



«Слуцкий подключал нас к тренировкам основы. Но в 17-18 лет ты должен обладать какими-то реально сильными качествами, за которые тренер мог бы зацепиться и развивать. У меня их, видимо, не проклёвывалось. Никогда не было ни суперудара, ни выдающейся скорости – я всегда был сбалансированным игроком. Видимо, поэтому и не смог за этот шансик зацепиться. Пусть и небольшой, но он был. На фоне Березуцких и Игнашевича любой защитник будет казаться слабее в десять раз. Наверное, это тоже сказалось. Я даже в запас основы ни разу не присел.



Чтобы подвинуть Игнашевича или кого-то из Березуцких, ты должен быть готовым, сформировавшимся игроком. Когда сегодня молодой приходит в первую команду, там все плюс-минус его ровесники. Человек пять 30+, а остальным – по 20. Понятно, что в такой ситуации закрепиться легче. А тогда в ЦСКА средний возраст был – под 30: Игнашевич, Березуцкие, Думбия, Тошич, Вагнер и все остальные. Молодым на фоне таких мастеров проявлять себя было особенно сложно. Для этого нужно было быть реально большим талантом, как Головин. А у нас все игроки были неплохие, но – не топ. Поэтому ни с моего, ни с ближайших возрастов из школы в ЦСКА никто не закрепился. Только когда началось омоложение, и пошли ребята 1996-97 годов, кто-то сумел зацепиться. Тем не менее я счастлив, что закончил именно цеэсковскую школу. ЦСКА – родной клуб, который дал мне путёвку в жизнь. Это было прекрасное время – приятно вспомнить», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Пацаны из ЦСКА срывали значки с иномарок. С милицией Гинер разрулил, их в школе наказали» 10 лет в ЦСКА – и 0 матчей в основе. Почему экс-капитан молодёжки Никитин не заиграл в родном клубе.