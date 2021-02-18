Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Стрёмсгодсета»: голова Бохинена соображает так же быстро, как двигаются ноги

Защитник «Стрёмсгодсета»: голова Бохинена соображает так же быстро, как двигаются ноги
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Стрёмсгодсета» Николас Лоок Саа Микельсон прокомментировал переход Эмиля Бохинена из «Стабека» в ЦСКА.

«Сильные стороны Эмиля? Прежде всего это его техническая оснащённость. Он блестяще работает обеими ногами, очень быстрый и при этом с хорошим ударом. Да и голова у него соображает не менее быстро, чем двигаются ноги.

Не припоминаю за то время, что мы были в сборной, чтобы у Эмиля были прозвища. Он очень спокойный и приятный парень за пределами поля. Не помню каких-то происшествий с его участием.

У него есть всё для того, чтобы на новом уровне всё получилось, он реально хороший футболист и попал в условия, в которых может это всё продемонстрировать. Желаю ему больших успехов в России!» — цитирует Микельсона «Евро-Футбол.Ру».

Эмиль Бохинен: Российская Премьер-Лига — одна из лучших в мире
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021