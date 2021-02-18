Защитник «Стрёмсгодсета»: голова Бохинена соображает так же быстро, как двигаются ноги
Защитник «Стрёмсгодсета» Николас Лоок Саа Микельсон прокомментировал переход Эмиля Бохинена из «Стабека» в ЦСКА.
«Сильные стороны Эмиля? Прежде всего это его техническая оснащённость. Он блестяще работает обеими ногами, очень быстрый и при этом с хорошим ударом. Да и голова у него соображает не менее быстро, чем двигаются ноги.
Не припоминаю за то время, что мы были в сборной, чтобы у Эмиля были прозвища. Он очень спокойный и приятный парень за пределами поля. Не помню каких-то происшествий с его участием.
У него есть всё для того, чтобы на новом уровне всё получилось, он реально хороший футболист и попал в условия, в которых может это всё продемонстрировать. Желаю ему больших успехов в России!» — цитирует Микельсона «Евро-Футбол.Ру».
Эмиль Бохинен: Российская Премьер-Лига — одна из лучших в мире
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