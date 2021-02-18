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Никитин: сомневаюсь, что тренеры «Уфы» специально подгадывают, чтобы я не играл с ЦСКА

Никитин: сомневаюсь, что тренеры «Уфы» специально подгадывают, чтобы я не играл с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Уфы» Алексей Никитин рассказал, почему редко выходит на поле в матчах с ЦСКА.

«Уверен, что причины сугубо футбольные. Сомневаюсь, что кто-то из тренеров специально подгадывает, чтобы я не играл. Видимо, просто неудачно провожу предыдущий матч, раз не ставят против ЦСКА.

Это из той же серии, когда одна команда годами не может победить другую. Но каждый матч – это новая история. Постоянно разные вводные, разная готовность команд. Так и со мной. Может быть, в конкретный момент я нахожусь не в лучшей форме или конкуренты сильнее меня. Не вижу тут закономерности.

Против больших команд вообще приятно играть – особенно на хороших стадионах и при полных трибунах. Сейчас, понятно, болельщиков чуть меньше, и тем не менее. Наверное, игры с ЦСКА вызывают у меня чуть более тёплые чувства, чем остальные, но со временем всё выравнивается», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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