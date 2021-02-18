Лопетеги: «Севилья» не заслужила поражения, но у «Боруссии» один из лучших игроков в мире

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:3). Ответная встреча пройдёт 9 марта.



«Нехороший результат. Домашнее поражение от дортмундцев позитивным быть не может, но одна игра у нас ещё есть, и мы намерены воспользоваться этой возможностью. Полетим с притязаниями и надеждами на успех. Поражения мы не заслуживали, но у них один из лучших игроков в мире, который всё и изменил. Кара оказалась избыточной.



В перерыве у нас в команде произошла перезагрузка. Мы выжали из себя всё что могли и находили возможности, чтобы отыграться. Нам нужно будет быстро оправиться и подняться на предстоящие бои. Мы заслуживали ничьей, ещё одного забитого мяча. В первом тайме нас наказывали каждый раз за прорыв в нашу штрафную», — цитирует Лопетеги пресс-служба УЕФА.

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