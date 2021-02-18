Люк де Йонг: горжусь «Севильей». В ответном матче с «Боруссией» возможно всё

Нападающий «Севильи» Люк де Йонг прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:3). Ответная встреча состоится 9 марта.



«Полагаю, в первом тайме мы сами на себя не были похожи. На таком уровне каждый знает, что противник забьёт, если допустишь ошибку. Вторую половину мы провели гораздо лучше, в хорошем темпе и с большим количеством навесов. И то, что в концовке мы забили второй мяч, на мой взгляд, важно.



Наш настрой всегда хорош, но после такого первого тайма, какой мы провели сегодня, было очень непросто. Горжусь командой, потому что после перерыва мы отыграли намного лучше. Да, упустили шанс забить третий мяч, но, думаю, в ответном матче возможно всё», — приводит слова де Йонга пресс-служба УЕФА.

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