Полузащитник «Уфы» Олег Иванов набил татуировку с портретом супруги. Жена футболиста Кристина Иванова выложила в своём «инстаграме» результат.



«Просто без слов», — подписала фотографию жена Иванова.

Об уходе Иванова из «Ахмата» было объявлено 10 января. За грозненский клуб полузащитник выступал с 2012 года, сыграв около 250 встреч и став вторым футболистом в истории команды по количеству проведённых матчей. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек провёл 13 матчей в РПЛ и отдал одну голевую передачу.



«Уфа», набрав 13 очков в 19 турах, находится в зоне вылета в таблице Российской Премьер-Лиги, занимая 15-е место. Команда начнёт вторую часть сезона с матча 1/8 финала Кубка России с «Уралом», который состоится 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.