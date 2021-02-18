Тренер вратарей «Локо»: по отношению к Сёмину всё было грубо и подло, спорт ни при чём

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал о ситуации с уходом Юрия Сёмина с поста наставника «железнодорожников».



«По отношению к Сёмину всё было сделано грубо и подло, спорт был здесь ни при чём. Мало того что не просматривались причины — так не поступают с людьми, столько сделавшими для клуба. При этом про Николича могу сказать только хорошее. С ним интересно, сильный специалист, понимаю концепцию. Николичу не повезло, вошёл сразу в чемпионат, без предсезонки. На период его работы выпали смена руководства, травмы, пандемия, недовольство болельщиков. Это давило на команду, но вывести «Локомотив» на качественно новый уровень Марко по силам, если дать ему время», — цитирует Хапова «Матч ТВ».



Напомним, Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года, так как руководство московского клуба не стало продлевать с ним контракт. Преемником российского специалиста стал сербский тренер Марко Николич.



Специалист тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок России.

Сёмин показал, как тренирует внука