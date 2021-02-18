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«Динамо» (Киев) — «Брюгге»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 18:00

«Динамо» (Киев) — «Брюгге»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 18:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 18 февраля, состоится матч «Динамо» (Киев) — «Брюгге». Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы пройдёт на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Финляндии во главе с Маттиасом Гестраниусом. Помогать ему будут ассистенты Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Резервный рефери — Даниэле Довери (Италия).

И «Динамо», и «Брюгге» попали в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Киевляне заняли третье место в группе с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем». В свою очередь бельгийская команда финишировала третьей в квартете с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Зенитом».

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