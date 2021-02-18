Иван Дорн поцеловал Смолова. Футболист выложил фото с флагом Украины и сердечком

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов отпраздновал день рождения. 9 февраля футболисту исполнился 31 год.



В своём «инстаграме» Фёдор опубликовал фото, на котором популярный украинский певец Иван Дорн целует его в щёку. На снимок Смолов добавил эмодзи флага Украины и сердечка.

Смолов в начале декабря 2020 года перенёс операцию после травмы плеча. Футболист получил повреждение в сентябре в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:5). Предполагалось, что он пропустит около шести недель.



В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 3 гола. «Локомотив», набрав в 19 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.